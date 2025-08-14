Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ederek AKP'ye katılması sonrası Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu'nun yaşamı merak edildi. Peki, Ercan Çerçioğlu kimdir? Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu ne iş yapıyor?



ERCAN ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Ercan Çerçioğlu 1966’da Çerçioğlu ailesinin en büyük çocuğu olarak doğdu. Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

1997’de kariyerine İhracat Müdürü olarak JANTSA’ da başladı. 2004 yılında ise Genel Müdürlüğe yükseldi.