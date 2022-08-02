Rifat Serdaroğlu’ndan Ümit Özdağ’a ziyaret

02 Ağustos 2022 Salı, 18:50

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı bugün partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yaklaşık yarım saat süren basına kapalı görüşmenin ardından Rifat Serdaroğlu ve Ümit Özdağ birlikte açıklama yaptı.

Serdaroğlu, Ümit Özdağ ile gönül birliği içinde olduklarını, cumhuriyet sıkıntıya girdiğinde, ülke zora girdiğinde Türk milletinin bugüne kadar yaşadığı her sıkıntıda yanında durduklarını, vatan sevdalısı olduklarını belirtti.

“MEVCUT BÜTÜN RİSKLERİ, TEHDİTLERİ AŞABİLECEK YETENEĞE VE GÜCE TÜRK MİLLETİ SAHİP”

Özdağ da Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu ağır krizden çıkmanın muhtemel yollarını gündeme aldıklarını ifade ederek bu tür istişarelerin Türkiye’nin karartılmak istenen geleceğini aydınlatacağını ve Türkiye’nin mevcut bölünmüşlüklere muhtaç olmadığını da göstereceğini söyledi.

Özdağ şöyle konuştu: