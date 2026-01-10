Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı: 'Daha nicelerini inşallah beraberce yaşarız'

Türkiye'de bir 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü daha; baskılar, hapis cezaları ve sansür altında geçiyor...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'ndaki Tophane Tayfun Spor Kulübü'nü ziyaretinin ardından burada kendisini bekleyen gazetecilerle sohbet etti.

'DAHA NİCELERİNİ İNŞALLAH BERABERCE YAŞARIZ'

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Erdoğan, Tophane Tayfun Spor Kulübü'nün top oynadığı yıllarda çok gelip gittiği bir yer olduğunu ve buraya uğrama fırsatı bulduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Özellikle de Çalışan Gazeteciler Günü'nün yıl dönümünde sizlerle burada bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Daha nice yıl dönümlerini inşallah beraberce yaşama fırsatımız olur. Bu vesileyle sizlere hayırlı yıl dönümleri temenni ediyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum."

Erdoğan'a, ziyaretinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.