Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret etmişti: 'Feshe' zorlayan aritmetik

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 02:00

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre “erken seçim” ya da “öne çekilmiş seçim” için ya cumhurbaşkanının kararı ya da Meclis’in 5’te 3 çoğunluğu, yani 360 milletvekilinin “evet” oyu gerekiyor. Ancak muhalefet, 6 Nisan 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanan ve yüzde 7 seçim barajının uygulanmasıyla “ittifak içi artık oyları geçersiz” sayan yeni Seçim Yasası nedeniyle 6 Nisan 2023 sonrasında yapılacak seçime “evet demeyeceğini” açıkladı.

Bu nedenle TBMM’nin “öne çekilmiş seçim” kararı alabilmesi için mevcut aritmetiği hiçbir parti ve ittifaka bu imkanı tanımıyor. İktidar blokunu oluşturan Cumhur İttifakı’nın ortakları AKP ve MHP’nin milletvekili sayısı 360’a ulaşmıyor. AKP’nin 286, MHP’nin ise 48 milletvekili bulunuyor. İki partinin toplam sayısı 334’te kalıyor.

Meclis’te CHP’nin 134, İYİ Parti’nin 37, HDP’nin 56, Türkiye İşçi Partisi’nin 4, Memleket Partisi 2, Demokrat Parti’nin 2; Zafer Partisi, BBP, DEVA Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Saadet Partisi ve Yenilik Partisi’nin 1’er vekiliyle 4 bağımsız milletvekili bulunuyor. Meclis’te şu anda toplam 579 vekil var.

YETKİSİNİ KULLANACAK

Meclis aritmetiği, “öne çekilmiş seçim” için yeterli olmadığından seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “anasayal hakkını kullanarak, Meclis’i feshetmesi” gerekiyor. Erdoğan’ın da bu nedenle “8 Mart’ta Meclis’i feshedeceği, 9 Mart’ta ise kararın Resmi Gazete’de yayımlanacağı” belirtiliyor.