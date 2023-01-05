Aile hekimleriden sözleşmelerin feshedilmesine karşı eylem: ‘Hukuk katliamı’

05 Ocak 2023 Perşembe, 04:00

İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) ve Birlik ve Dayanışma Sendikası üyeleri sağlık çalışanları, sözleşmeleri feshedilen beş aile hekimi için dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Yapılan açıklamada, “Bu tam bir hukuk katliamıdır. Sözleşme yenilememe kararlarını veren komisyon aralık ayının ortalarında toplanmış ve tamamen kendilerince belirlenmiş keyfi kriterle hekimleri değerlendirmiştir” denildi.

AHESEN Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özer ise, “Anayasa Mahkemesi kanun yapmadan kimsenin iş akdini sonlandıramazsınız demesine karşın 3-5 kişilik bir komisyonla insanların iş akdini engellediniz. Hem de doktorlar o an hasta bakarken, insan onurunu zedeleyecek şekilde ekranlarını kararttınız. Meslektaşlarımız değil hastalar da zor durumda kaldı” ifadeleri ile tepki gösterdi.