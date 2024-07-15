Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında konuştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 12:33
Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında konuştu
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Töreni'ne katıldıtan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bulunan anıta çiçek bıraktı.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan "Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz. Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir" dedi. Erdoğan ayrıca, "15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


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