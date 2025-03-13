Erdoğan, 92 yaşındaki yurttaşa el öptürdü

Yayınlanma: 13.03.2025 - 17:33

Güncelleme: 13.03.2025 - 17:37

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde, ramazanı kutladı.

Erdoğan'ın tören sırasında 92 yaşındaki bir kişiye el öptürdüğü görüntüler ortaya çıktı.

''ÇOK YAZIK!''

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi.

Başarır, ''Erdoğan, utanmadan, sıkılmadan 92 yaşındaki birine elini öptürüyor! Biz babamızdan, annemizden, atalarımızdan böyle görmedik! Çok yazık!'' ifadelerini kullandı.