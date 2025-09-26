Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarını tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump ile dün akşam yaptığı görüşmenin ardından ülkeden ayrıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TRK" uçağı, 07.45'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.