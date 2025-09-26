Erdoğan ABD'den anlaşmalarla döndü, Bahçeli 'Türkiye-Rusya-Çin' ittifakı önerisine açıklık getirdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'nin lideri Bahçeli’nin "Türkiye-Rusya-Çin" ittifakı önerisini soran gazetecilere, “Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun” demişti.

Erdoğan'ın "Gerek Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz" diyerek nitelediği ve ABD Başkanı Donald Trump'la birçok alanda anlaşma yaparak tamamladığı ABD temaslarının ardından Bahçeli, partisine yakın TürkGün'de yeni bir açıklama yaptı.

"MERKEZDE RUSYA VE ÇİN BULUNUYOR"

"Türkiye’nin acil güvenlik ihtiyaçları bulunmaktadır. Türkiye, komşularının toprak bütünlüğünü herkesten fazla isteyen ve bunun için en ağır bedelleri ödeyen bir devlettir. Vasıtalı savaş unsurlarıyla, petro-dolar siyasetleriyle, lobicilikle buna karşı mücadele eden tüm aktörlerle baş başa kalmayı da göze alabilecek kapasitededir. Bununla birlikte, bölgesel olarak daha kalıcı daha uzun soluklu istikrar ve güvenlik bölge devletlerinin dayanışma içinde olmaları ve temel ilkelerde anlaşmalarına bağlıdır" diyen Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyanın kuzey sektöründe ise Rusya tüm sarsıntılara rağmen askeri ve siyasi bir güç olarak varlığını sürdürmektedir. Batı’dan 'NATO’nun genişletilmemesi, Rusya sınırlarında askeri yığınaklar olmaması, Rusya dışındaki Rusların varlıklarına zarar verilmemesi' gibi talepleri vardır. Elbette bu talepler, Ukrayna topraklarının işgal edilmesini haklı çıkarmaz. Ancak perde arkasında daha çok boyutlu bir Batı-Rusya mücadelesi olduğu da herkesin malumudur.

Avrasya’nın ortası Türk Dünyasıdır. Bu bölgede artık bugün bir uluslararası aktör olarak Türk Devletleri Teşkilatı bulunmaktadır. Beş daimi üyesi, üç gözlemci üyesi vardır. Bu devletler geleceğe birlikte yürümek istemektedirler. Bunların içinde NATO üyesi olan Türkiye olduğu gibi hem Kolektif Güvenlik Antlaşması (KGA) örgütü üyesi hem Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi olan Kazakistan ve Kırgızistan da vardır. Keza Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, Şangay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) de üyedirler. Bu etki gücü yüksek yapıların merkezinde Rusya ve Çin’in bulunduğu da bilinmektedir."

"İKİ YÖNE BAKMA ZAMANI"

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Batı, Rusya ve Çin arasındaki mücadelede "cazibe ve güç merkezi" olabileceğini savunan Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bunun için Avrasya coğrafyasının üç gücünün eşit konumlarda bir araya gelişi esastır. Bunlar Türkiye, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Müreffeh ve huzurlu bir bölgenin inşası için Avrasya coğrafyasında eşit paydaşlık sözkonusu olmalıdır.

Burada öncelikli hedef siyasi istişare ve işbirliği ile ekonomide çok boyutlu işbirliğidir. Ancak uluslararası güvenlik alanındaki mevcut kaos hâli sürerse bu birlikteliğin güvenlik boyutunu kazanması da kaçınılmaz olarak gündeme gelecektir.

Türkiye’nin NATO üyeliği eğer Türkiye’yi NATO içinden gelebilecek muhtemel saldırılara karşı korumanın ötesine geçemiyorsa, bazı NATO müttefiklerimiz en hayati önceliklerimizi ve taleplerimizi görmezden gelebiliyorlarsa, kamuoyunda da bu noktada ciddi bir tepki yükselmişse Türkiye’nin tarihsel vizyonuyla mütenasip biçimde her iki yöne bakma zamanı gelmiştir."