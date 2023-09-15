Erdoğan ABD'de yatırımcılarla görüşecek: Elon Musk da aralarında

Yayınlanma: 15.09.2023 - 10:24

Güncelleme: 15.09.2023 - 10:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve 20 Eylül'deki 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılmak üzere ABD'ye gidecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkede ayrıca Türkiye-ABD İş Konseyi'nin 20 Eylül'de düzenleyeceği konferansta, yatırımcılarla 'round table' (yuvarlak masa) da bir araya gelecek. Masada CitiGroup'tan Coca Cola'ya, Amazon'dan Boeing'e çok uluslu birçok şirketin yönetici ya da patronları yer alacak.

Erdoğan'ın ABD'li patronlardan Elon Musk'la da ayrıca görüşeceği öğrenildi. Erdoğan'ın Musk'la yapacağı görüşmenin ayrıntılarını ise iktidara yakın Sabah gazetesinin ekonomi yazarlarından Dilek Güngör paylaştı. Güngör, bugünkü (15 Eylül) köşesinde konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Öğrendiğim kadarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta ünlü iş insanı Elon Musk ile de görüşecek.

Esasında bir süredir ABD'li yatırımcılar beklemedeydi. Ancak Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin pozitif ilerlemesiyle yatırım yapma iştahının yeniden canlandığı Erdoğan'ın masasına gelen yoğun ilgiden belli..."

ŞİMŞEK DE YATIRIMCILARLA BULUŞACAK

Güngör'ün aktardığına göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de ABD'de bir dizi yatırımcıyla toplantıları olacak. Güngör bu ayrıntıya da köşesinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'round table'ının dışında bir de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılacağı Goldman Sachs ve TAİK'in düzenlediği yatırımcı toplantısı olacak. 19 Eylül'deki roadshow'a da büyük bir ilgi var. 100 kişilik salona şu ana kadar 185 kişi kayıt yaptırmış durumda... Bakarsınız New York seyahatinden büyük yatırım kararlarıyla dönülür..." diyerek yer verdi.