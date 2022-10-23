Erdoğan açıkladı: Diyarbakır Cezaevi müze olacak
Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Cezaevi'nin, Adalet Bakanlığı'ndan alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiğini belirtti. Erdoğan "Diyarbakır Cezaevi'ni kültür merkezi yapma sözü vermiştim. Sözümüzü tuttuk. Diyarbakır Cezaevi müze oluyor" dedi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da mitinge çevirdiği toplu açılış töreninde konuştu.
Erdoğan, konuşmasında özellikle 1980 Darbesi’nden sonra işkencelerle ve ölümlerle gündeme gelen Diyarbakır Cezaevi’ne ilişkin de açıklamalarda bulundu.
'BU CEZAEVİ ORTADAN KALKIYOR'
Diyarbakır Cezaevi’nin, ‘kültür merkezi’ne dönüştürüleceğini aktaran Erdoğan şöyle konuştu: “Geçmişte nice acılara, zulümlere konu olan Diyarbakır Cezaevi binası artık hem hafıza, hem de farklı alanlarda faaliyet yürütme imkanı sağlayan bir eser olarak hizmet verecektir. Diyarbakır Cezaevi müze oluyor. Kütüphanesiyle, sanat, gösteri alanlarıyla artık bu cezaevi ortadan kalkıyor.”
'TURİZM BAKANLIĞI'NA DEVREDİLDİ'
Diyarbakır Cezaevi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildiğini belirten Erdoğan: “Son ziyaretimde Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltma ve kültür merkezi yapma sözünü vermiştim. Bugün itibariyle Diyarbakır Cezaevi, Adalet Bakanlığımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmiştir” dedi.
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