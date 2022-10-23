Erdoğan'ın ziyareti öncesi Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır'a gidiyor. Erdoğan'ın ziyareti öncesi kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, uçak seferleri yapılamıyor.

DHA
23 Ekim 2022 Pazar, 10:02
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün toplu açılış törenine katılacağı gideceği Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Diyarbakır Havalimanı’nda uçaklar iniş ve kalkış yapamazken, sisin dağılmasının ardından yeniden seferlerin başlayacağı belirtildi. 


Recep Tayyip Erdoğan diyarbakır Erdoğan Sis

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