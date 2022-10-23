Erdoğan'ın ziyareti öncesi Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır'a gidiyor. Erdoğan'ın ziyareti öncesi kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, uçak seferleri yapılamıyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün toplu açılış törenine katılacağı gideceği Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Diyarbakır Havalimanı’nda uçaklar iniş ve kalkış yapamazken, sisin dağılmasının ardından yeniden seferlerin başlayacağı belirtildi.
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