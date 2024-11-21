Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek: 'Yarın Ankara Adliyesi’nde davayı takip edeceğim'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın görülecek davasını takip edeceğini duyurdu. İnce, "Siyasetçiler, söyledikleri sözlerden dolayı yargılanmamalıdır" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılanacağı dava öncesi destek paylaşımında bulundu.
"Siyasetçiler, söyledikleri sözlerden dolayı yargılanmamalıdır" diyen İnce, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluktan değil, söylediği sözlerden dolayı siyasi yasak istemiyle yargılanmaktadır. Buna itirazım var" ifadelerini kullandı.
İnce ayrıca, yarın Ankara Adliyesi'nde Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davayı takip edeceğini açıkladı.
İnce'nin paylaşımı şu şekilde:
Etiketler: #Muharrem İnce #Kemal Kılıçdaroğlu #dava
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