Erdoğan, Akın Gürlek'e sahip çıktı: 'Kimse yargı camiamıza parmak sallayamaz'

Yayınlanma: 23.01.2025 - 15:21

Güncelleme: 23.01.2025 - 15:21

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Erdoğan, "Yargı mensuplarımız ve ailelerinin hedef gösterilmesini asla tasnif etmiyoruz. Kameralar önüne çıkıp yargı mensuplarını tehdit edemezsiniz. Buna biz de izin vermeyiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bizler adaleti mülkün, yani devletin temeli olarak gören bir geleneğin mirasçılarıyız. Bazı insanların hukuk önünde ayrıcalıklara sahip olduğu günler artık geride kalmıştır. Kanunun verdiği yetkiyle hukuksuzlukların peşine düşen yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemeler üzerinde baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamaz.

Geçmişte yargı mensuplarını hain terör saldırılarında kaybetmiş bir ülke olarak ailelerinin hedef gösterilmesini asla tasvip etmiyoruz. Yargı kararlarını doğru bulur veya bulmazsınız, mahkeme kararlarını eleştirebilirsiniz ama bu ülkenin ana muhalefet partisi de olsanız çıkıp kameralar önünde hukuk insanlarına, hem de çok yakışıksız biçimde tehditler savuramazsınız. Buna biz de izin vermeyiz.

Hedef haline getirilen yargımız da izin vermez. Devam eden yargı süreçleriyle ilgili herkesten sorumlu, sakin ve siyaseten dürüst bir tutum beklediğimizi bugün tekrar vurgulamak istiyorum.