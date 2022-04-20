Erdoğan'ın hedefi 'altılı masa': Bu uzlaşma olamayacak

20 Nisan 2022 Çarşamba, 12:14

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başında Bursa'da yaşanan saldırıya değinen Erdoğan, "Bursa'da terör saldırısında şehit olan İnfaz Koruma Memurumuza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda failler ele geçirilecektir" dedi.

6 PARTİ HEDEFTE

CHP ve İYİ Parti'nin de aralarında bulunduğu 6 muhalefet partisinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışmasını hedef alan Erdoğan, "Masada hangi kirli pazarlıkların döndüğünü gayet iyi biliyor. Bu uzlaşmanın olamayacağını, insanımız çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

"Sürekli kavga eden, birbirlerine çelme takan, kapris ve kumpas peşinde koşan 28 Şubat ittifakı, Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyecektir" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı, partisinden kopanlara da "Gelin saflarımızı sıklaştıralım, kavlimizi yenileyelim, ahdimizi tazeleyelim" çağrısı yaptı.

İSRAİL'E TEPKİ

Erdoğan, İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. "Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine yönelik yeni saldırılar sebebiyle yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. İsrail'den görüştüğümüz her yetkiliye Kudüs hassasiyetimizi söyledik" diyen Erdoğan, "İsrail'le attığımız adımlar başkadır, Kudüs davamız başkadır" ifadesini kullandı.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU

Erdoğan, TSK'nin Kuzey Irak'ta devam ettirdiği operasyona ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"TSK, terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde işgal altında tuttuğu bölgeyi temizlemeye yönelik harekatını yeniledi. Terör örgütünün saldırılarına karşı üslenme bölgelerine yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Şehit olan iki kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünden arındırmak, hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır. Irak hükümetiyle işbirliği içinde yürüttüğümüz bu harekatta askerlerimize başarılar diliyorum.

Türkiye'nin kimsenin topraklarında gözü bulunmadığının, tek amacın sınırlarının güvenliğini ve komşu ülkelerde istikrar sağlanmasını olduğunu ifade etmek istiyorum."

"HDP'NİN VARLIK SEBEBİ ORTADAN KALKACAK"

AKP'li Cumhurbaşkanı, HDP'ye yönelik de "Bu süreçte HDP gerçek anlamda siyasi parti olmadığını bir kez daha ispatlamıştır. 28 Şubat ittifakının gizli ortağının yularının Kandil'in elinde olduğunu gösteren bu tavrının takdirini milletimize bırakıyorum. Yakında Kandil diye bir yer kalmayınca bu partinin de varlık sebebi ortadan kalkacaktır" ifadelerini kullandı.

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ AKP'YE KATILDI

Erdoğan, toplantıda Balıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok'u partisine katıldığını açıkladı. İsmail Ok'u kürsüye çağıran Erdoğan, milletvekilinin parti rozetini taktı.

Erdoğan daha sonra kürsüyü İsmail Ok'a bıraktı. Ok, açıklamasında, "Öncelikle Allah utandırmasın. İnşallah hayırlara vesile kılsın diyorum. Niçin buradayım? Çeyrek asırdan fazla kardeş Azerbaycan'ımızın toprakları işgal altındaydı. Türkiyemiz Azerbaycan ne istiyorsa o kadar yanındayız dedi. Çeyrek asırdan sonra kardeş Azerbaycan'ımızın toprakları bağımsızlığa kavuştu" dedi. Ok, "Sözün ustasının yanında fazla konuşmaya gerek yok. Türkiye özellikle savunma sanayiinde lig atlamıştır. SİHA'larımızla, İHA'larımızla artık kurulan oyunları bozan, oyun kuran, düşmanlarına korku salan, dostlarına güven veren bir ülke olmuştu. İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, işte bunun için Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim" ifadelerini kullandı.

İsmail Ok, 2018 seçimlerinde İYİ Parti listesinden Meclis'e girmiş,17 Şubat 2020'de ise partisinden istifa etmişti.