Erdoğan'dan hayat pahalılığı itirafı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin MYK toplasında "Hayat pahalılığı toplumun bir sorunu, toplumun bundan rahatsız olduğunu görüyoruz. Hükûmet olarak gerekli adımları atacağız" dediği iddia edildi. AKP teşkilatlarına "Yaptıklarımızı ev ev gezerek vatandaşımıza anlatın" talimatını verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ana gündem maddelerinden birisi hayat pahalılığı oldu.
Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre Erdoğan, “Rahatsızlıkları biliyoruz. Bu, hükûmet ve teşkilat olarak iki sacayağı. Hükûmet olarak biz gerekli adımları atacağız. Teşkilat da aldığımız kararları ev ev gezerek vatandaşımıza anlatacak. Görevimizi yaptığımızda bu işin üstesinden geleceğiz. Hayat pahalılığı toplumun bir sorunu, toplumun bundan rahatsız olduğumu görüyoruz” dedi.
Rusya - Ukrayna savaşının da gündeme geldiği toplantıda Erdoğan’ın süreci yakından takip ettiği, “Barışın sağlanması yönündeki çabalarımız devam ediyor. Bu savaşın biteceğini ve her iki tarafın İstanbul’da buluşacağını ümit ediyorum” dediği öğrenildi.
Toplantıda, bazı MYK üyelerinin Buça ve İrpin’de sivillere yönelik saldırıları gündeme getirmesi üzerine Erdoğan’ın “Bu görüşmeler sayesinde taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin’den gelen görüntüler, Kramatorsk’ta sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü” ifadelerini kullandığı bildirildi.
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