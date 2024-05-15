Erdoğan'dan değişim mesajı: 'Yorulan, hatası olan varsa dinlenmeye alacağız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Parti içindeki kadrolarda değişim mesajı veren Erdoğan, "Yorulan, hatası olan varsa onları dinlenmeye alacağız" dedi. Erdoğan, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 3 üst Emniyet görevlisinin açığa alınmasıyla ilgili de üstü kapalı mesajlar verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:04
Erdoğan'dan değişim mesajı: 'Yorulan, hatası olan varsa dinlenmeye alacağız'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u; Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan 3 polis müdürüyle ilgili görüşmek için Saray'a çağırdı. 

Kritik toplantı sonrası Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. 

Erdoğan, partisindeki kadrolara yönelik değişim sinyali verdi. Erdoğan, “Kadrolarımızda milletin mesajını yanlış okuyanlar varsa onlarla hiç tereddüt etmeden yolları ayırırız. Yorulan, hatası olan varsa dinlenmeye alacağız" ifadelerini kullandı. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesini gündeme getiren Erdoğan, 'yumuşama' mesajını yineledi. 

Yeni anayasa hakkında da konuşan Erdoğan, "Meclis Başkanımızın çalışmalarına destek vermemiz önemlidir. Aceleye getirmeden ama çok da fazla uzatmadan, somut adımlar atılmasında fayda görüyoruz" dedi.

Erdoğan, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmayla ilgili iddiaların ardından üç üst Emniyet görevlisinin açığa alınmasıyla ilgili de üstü kapalı mesajlar verdi.

"Bürokratik vesayete izin vermeyeceklerini" belirten Erdoğan, "FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalayanları ve onların asla boş durmadığını görüyoruz. Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz" dedi.

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