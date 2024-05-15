Son Dakika... Ankara’da hareketli gece: Erdoğan, MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç’u toplantıya çağırdı

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile toplantı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 00:51
Son Dakika... Ankara’da hareketli gece: Erdoğan, MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç’u toplantıya çağırdı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u Saray’a çağırdığı iddia edildi.

Gece yarısı yapılan kritik zirvenin gündeminde son günlerde Ankara emniyetinde yaşanan gelişmelerin olduğu öğrenildi.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek katıldığı A Haber yayınında görüşmenin ayrıntılarına dair bilgiler paylaştı.

Şimşek, "Erdoğan kurmaylarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağırdı. MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP binasından ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Yapılan toplantının gündeminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki Ayhan Bora Kaplan soruşturması olduğu öğrenildi. Ayrıca bu toplantıdan çok kritik kararların çıkacağı söyleniyor" dedi.


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