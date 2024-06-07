Erdoğan-Akşener görüşmesi sonrası İYİ Parti kaynakları ‘çöküş’ iddiasında bulundu:

Yayınlanma: 07.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesinin ardından İYİ Parti kulisleri hareketlendi. Görüşmeye ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelirken parti kaynakları bu görüşmenin İYİ Parti’den istifaları hızlandıracağını kaydetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu görüşmeye ilişkin “Kurucu genel başkanımız ziyaretten sonra telefonla beni bilgilendirdi. Türkiye’yi konuştuklarına dair birtakım ifadelerde bulundu. Bunun dışında özel diye tanımlanabilecek herhangi bir açıklama yapmadı” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun “Anayasa konusunda netiz” çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Akşener arasında gerçekleşen sürpriz görüşme, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Saray’da yaklaşık 40 dakika süren görüşme; Akşener’in aile fertlerinden birine büyükelçilik istediği, Cumhur İttifakı’na girebileceği ve yeni Anayasa konusunda milletvekili pazarlığı yapıldığı gibi iddiaları beraberinde getirdi. İYİ Parti yönetiminin ise görüşmeden haberi olmadığı öğrenildi. Dervişoğlu, Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edildiği yönündeki iddialara ilişkin de “Böyle bir şeye ihtimal vermem” diye konuştu. Ancak görüşme, parti tabanında da kurmaylar arasında da soğuk duş etkisi yarattı.

Partililer arasında Akşener’e yönelik sert eleştirilerin dile getirildiği iddia ediliyor.

‘KAPIYI ARALAYACAK’

Kurmaylarda Akşener-Erdoğan görüşmesinin faturasının İYİ Parti’ye kesileceği düşüncesi hâkim. Parti tabanının muhalif olduğunun altını çizen parti kaynakları, “Teşkilatlardan kopuşlar artacak. Partinin çöküşü hızlanacak” yorumunu yapıyor. Partiden üst düzey bir yetkili ise “Akşener’in anayasa nedeniyle bir daha Cumhurbaşkanı adayı olamayacak Erdoğan’a yeniden ülkeyi yönetmesi için kapıyı aralayacağını” ifade etti. Ayrıca Akşener’in ilerleyen günlerde Erdoğan’la temaslarını sürdüreceği de partililer tarafından öngörülüyor.