Sürpriz görüşme ile ilgili iddia: Akşener oğlu için Erdoğan’dan ne istedi?
İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin iddia gündem oldu. Öne sürülen iddiaya göre Akşener, oğlu Fatih Akşener'in Paris Büyükelçiliği'ne atanması için Erdoğan'dan talepte bulundu.
İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in, dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Erdoğan'dan oğlu ile ilgili talepte bulunduğu öne sürüldü. Akşener iddalara göre, oğlu Fatih Akşener'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını için Erdoğan'a talebini iletti.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü. 40 dakika süren görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi. Sürpriz görüşme ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.
ÇIRAY VE ALTAYLI İDDİA ETTİ
Eski İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, dün akşam Sözcü TV'deki canlı yayında, "Akşener ailesinden birisinin büyükelçi olması yönünde bir talep olduğu bilgisi çok ciddi kaynaklardan geldi bana" dedi.
Gazeteci Fatih Altaylı ise kişisel YouTube kanalındaki yayınında benzer bir iddiayı dile getirdi.
Altaylı, "Akşener, ailesinden bir ferdin büyükelçi unvanı alarak büyükelçi tayin edilmesini istiyormuş. Bununla ilgili son birkaç ay içerisinde girişimler olmuş. Bununla ilgili bir görüşme olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.
''PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN İSTENDİĞİ DEDİKODULARI VARMIŞ''
Talebin Akşener'in oğlu Fatih Akşener için istendiği bilgisini iddia eden Altaylı, şunları söyledi:
"Konuşulan şu; oğlu Galatasaray Lisesi mezunudur, onun için Paris Büyükelçiliği'nin istendiği dedikoduları varmış Ankara'da."
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