Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
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İHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 20:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev görüşmesinde Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın iki devlet tek millet anlayışıyla iş birliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu, her zaman Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #İlham Aliyev #telefon görüşmesi

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