Son Dakika... Uçak kazası sonrası Putin, Aliyev'den özür diledi

Yayınlanma: 28.12.2024 - 15:56

Güncelleme: 28.12.2024 - 16:02

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin, Azerbaycan Hava Yolları’na ait uçağın düştüğü kaza nedeniyle Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde özür diledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Yolcu uçağı Grozni'ye iniş yapmaya çalışırken bölge Ukrayna İHA'larının saldırı altındaydı ve Rus hava savunma sistemleri saldırıları püskürtüyordu. Putin, olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle Aliyev'den özür diledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Rusya Soruşturma Komitesi uçağın düşürülmesine dair soruşturmayı sürdürüyor. Sivil ve askeri uzmanlar sorgulanıyor" denildi.

NE OLMUŞTU?

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

Kazada, 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

Azal, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurmuştu.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.