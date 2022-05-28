Erdoğan, Azerbaycan’a gidecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetiyle Azerbaycan’a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yazılı bir açıklamada bulundu.
Yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in davetine icabetle, 28 Mayıs 2022 tarihinde Azerbaycan'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaretleri çerçevesinde, Türkiye dışında ilk olarak Bakü'de düzenlenen 'Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edeceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
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