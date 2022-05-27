Erdoğan: Birileri çıkıp 'aç kaldık' diyor. Vicdansızlık yapmayın. Aç kalan falan yok

27 Mayıs 2022 Cuma, 17:47

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Kuruluşundan bu güne DEİK yönetiminde görev üstlenen herkesi şükranla, vefat edenleri rahmetle yad ediyorum. Ülkemiz iş dünyasının önde gelen kuruluş ve kurumların öncüsü olduğu DEİK bu alanda en büyük ve kapsayıcı platformudur. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmek için hazırlık yaptığı dönemde DEİK'e büyük görevler düşüyor.

Türk iş dünyasının kuzey yıldızı olmayı hedefleyen DEİK, merkez ofisiyle iddialarına uygun altyapıya kavuşmaktadır. Ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce saygı ödülleri takdim edilen ekonomimizin hayatta olan veya olmayan ustalarını tebrik ediyorum.

Bu ülkenin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için tuğla üstüne tuğla koyan, üreten, istihdam oluşturan, ihracat yapan herkes bizim nezdimizde takdire şayandır. Hayatını eser ve hizmet siyasetine adamış bir kişi olarak sizlere en büyük desteği bizim verdiğimizi herhalde kimse inkar edemez.

Türkiye'yi büyütme anlayışı üzerine kurulu yeni ekonomi programımızın en büylük güvencesi sizlerin azmi ve gayretidir. Geçtiğimiz 20 yılda nasıl yapılamaz denilen her işi birlikte yapılır hale getirdiysek, her mücadeleyi birlikte zafere ulaştırdıysak inşallah bu hedefi birlikte vasıl olacağız.

Hükümetimizi ilk kurduğumuzda bu ülke 1994 ve 2001 krizlerinin ağır yükü altında ayakta durmakta zorlanıyordu. Altyapı eksikliklerimiz ve reel ekonominin siyasi istikrarsızlığın, darbe, vesayet ve akıl dışı baskılarla sürekli tökezleyen yapısı sebebiyle geleceği kestiremiyorduk."

"İŞ DÜNYAMIZ BİR ANDA ŞAHA KALKTI"

"Önce güven iklimini tesis ettik. Devletine güvenen iş dünyamız bir anda şaha kalktı. İlk önemli adımlar olarak bir Marmaray'ın yapılışı rastgele bir olay değildi. Bütün engellemelere rağmen, her türlü takozu koymalarına rağmen bizim için olmaz denilen Marmaray'ı denizin altından girip denizin altından çıkmak suretiyle milletimizin hizmetine sunduk.

Avrasya'ya da aynı şekilde milletimize, güzel İstanbul'umuza kazandırdık. Yetmedi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de, Şehitler, Fatih Sultan ve ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü bitirmek üzere milletimizin istifadesine sunduk. Onunla da kalmadık Osmangazi Köprüsü'nü bitirerek hizmete sunduk.

Bu köprünün devamında yıllarca İzmir-Manisa arasında o dağlar aşılamıyordu. Bu dağları aşmak için Sabuncubeli Tüneli'ni yaparak çok daha sürat ve hızla o uzun mesafeler kısaldı.

Biz bunlarla yetinmedik, ama Neşet Baba'nın dediği gibi 'aşkınan koşan yorulmaz' dedik, aşk ile koştuk ve yorulmadık. Bütün bunlarla beraber 6 bin 100 kilometreden aldığımız karayolları 28 bin kilometreye çıkardık. Bunlar olmamış olsaydı acaba modern Türkiye'nin bir anlamı, ifadesi olacak mıydı? Bunları şu anda gelip gidenler gördüğünde 'neler yapmışsınız' diyorlar. Bu işin bir finali var. 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü de yapmak suretiyle dünyaya bir ilki Türkiye olarak imza orada da attık."

"AÇ KALAN FALAN YOK"

"Birileri çıkıp 'aç kaldık' diyor. Vicdansızlık yapmayın. Aç kalan falan yok."

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