Erdoğan BAE'ye gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) gideceğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 23:21
Erdoğan BAE'ye gidiyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şimşek, Kurban Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte yaptıkları BAE ziyaretinin verimli geçtiğini söyledi.

Erdoğan'ın da BAE ziyaretinde bulunacağını belirten Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile yapılan görüşmelerde yeni ekonomik iş birliği fırsatları değerlendirildi. Bayram boyunca iki ülke heyetleri konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdü. Gelecek hafta BAE'den Türkiye'ye bir heyet gelecek. 2 ülke heyetleri arasındaki çalışmalar somutlaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'yi ziyaret edecek"

Şimşek ayrıca, söz konusu ziyaretin ise 11-12 Temmuz'daki NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yapılmasının planlandığını ifade etti.


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