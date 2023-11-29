Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Yayınlanma: 29.11.2023 - 16:39

Güncelleme: 29.11.2023 - 16:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Her iki liderin de resmi programında yer almayan görüşmede, iç ve dış politikada bir çok başlık görüşülecek. İç politikada yerel seçimler önemli gündem maddelerinden. Yerel seçim hazırlıklarına ilişkin Cumhur İttifakı çatısı altında nasıl bir yol izleneceğinin görüşülmesi bekleniyor.

Dış politikada ise Gazze gündemi konuşulacak başlıklar arasında. Atılan adımlar, yürütülen temaslar ele alınacak.

İKİ KEZ ERTELENMİŞTİ

Erdoğan ve Bahçeli'nin özellikle '50+1' konusuyla ilgili ayrı düşmesi, iki ismin görüşme planını ertelenmesine yol açan nedenlerden biri olarak öne çıkıyordu.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, sunucusu olduğu televizyon programında, Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşme konusuyla ilgili şunları söylemişti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’yle görüşmesini ikinci kez erteledi. İki defa ertelendi. Yoğun programlardan ya da başka bir şeyden dolayı da olabilir. Ama mutlaka görüşecekleri yönünde bilgiler de geliyor. Bahçeli Erdoğan’ın 50+1 çıkışına bir miktar tepki göstermişti. ‘Bu sistemin demokratik meşruiyetinin temeli yüzde 50+1'dir’ demişti. Erdoğan da 50+1’in değişmesi isabetli olur demişti.”