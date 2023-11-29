Erdoğan, Bahçeli'yle görüşeceğini açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 13:30
Erdoğan, Bahçeli'yle görüşeceğini açıkladı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Grup Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Bahçeli ile biraz sonra görüşeceğiz" dedi.

Görüşmenin saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılması bekleniyor.




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