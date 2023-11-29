Erdoğan, Bahçeli'yle görüşeceğini açıkladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini açıkladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Grup Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Bahçeli ile biraz sonra görüşeceğiz" dedi.
Görüşmenin saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılması bekleniyor.
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