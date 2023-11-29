50+1 krizi mi: Erdoğan'la Bahçeli 'görüşemedi'

Yayınlanma: 29.11.2023 - 10:58

Güncelleme: 29.11.2023 - 10:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmek için aranan yüzde 50+1 şartının değişmesinden yana olduğunu söyledi.

Bunun üzerine grup toplantısında konuşan Cumhur İttifakı’nın ‘küçük ortağı’ MHP’nin lideri Devlet Bahçeli “Bu sistemin demokratik meşruiyeti yüzde 50+1'dir" diyerek "MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz" ifadelerini kullandı.

Bununla beraber Erdoğan’ın 50+1 söylemi Bahçeli’den ‘veto’ yemiş oldu.

Öte yandan, Erdoğan’la Bahçeli’nin görüşmesinin ikinci kez ertelendiği öğrenildi.

KÜÇÜK: BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AKP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, yaptığı programda söz konusu duruma yer verdi. Küçük “Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’yle görüşmesini ikinci kez erteledi. İki defa ertelendi. Yoğun programlardan ya da başka bir şeyden dolayı da olabilir. Ama mutlaka görüşecekleri yönünde bilgiler de geliyor. Bahçeli Erdoğan’ın 50+1 çıkışına bir miktar tepki göstermişti. ‘Bu sistemin demokratik meşruiyetinin temeli yüzde 50+1'dir’ demişti. Erdoğan da 50+1’in değişmesi isabetli olur demişti” ifadelerini kullandı.