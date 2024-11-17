Erdoğan, Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi MYK'de anlattı: 'Hassas olun' mesajı verdi

Yayınlanma: 17.11.2024 - 12:25

Güncelleme: 17.11.2024 - 12:28

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen hafta Saray’da bir araya gelmişti.

MHP liderinin ekim ayı başından bu yana gündeme getirdiği İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'ın umut hakkından faydalanması ve Meclis'te konuşma çağrılarından sonra yapılan bu zirve siyaset gündemini hareketlendirmişti.

'GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK'

Kulislere göre Erdoğan, görüşmenin ayrıntılarını AKP'nin MYK toplantısında anlattı.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre Erdoğan, AKP MYK toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının ana gündem maddesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı ve bir saat süren son görüşme oldu.

Erdoğan “Devlet Bey ile bir saati aşkın güzel bir görüşmemiz oldu. Devlet Bey ile aramızda tam bir mutabakat var. Görüşlerimizde bir farklılık yok. Belediyelerde yapılan geçici görevlendirmeler ile terörsüz Türkiye konusunu ele aldık” dedi.

'İTTİFAK KONUSUNDA HASSAS OLUN'

Erdoğan “Cumhur İttifakı’nın korunarak yoluna devam etmesi lazım. İttifakı dağıtmak araya fitne sokmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Püskürttüğümüz saldırılarla yolumuza bu zamana kadar devam ettik bu zamandan sonra da devam edeceğiz. Siz de Cumhur İttifakı konusunda hassas olun” ifadelerini kullandı.