Erdoğan Başakşehir'de: Depremzedeleri hastanede ziyaret etti
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde depremzedeleri ziyaret eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir afetzedenin yenidoğan bebeğinin kulağına ezan okuyarak, ''Ayşe Betül'' ismini verdi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralanan bazı yurttaşlar İstanbul'daki hastanelere sevk edilmişti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaralı depremzedeler ve ailelerini ziyaret etmek üzere saat önceki gün 17.30 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitti.
BEBEĞE İSİM VERDİ
Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da eşlik etti. Erdoğan, depremzedeleri hasta odalarında ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, yeni doğan bebeğin kulağına ezan okudu ve Ayşe Betül ismini verdi.
Erdoğan, yaklaşık 1,5 saat kaldığı hastaneden ayrıldı.
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