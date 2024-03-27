Erdoğan Batman'da yurttaşların yüzüne paket fırlattı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman’da araçtan yurttaşlara paket fırlattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 17:36
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Batman mitinginde konuştu.

Erdoğan, miting alanına gelirken araçtan yurttaşlara paket fırlattı.

YÜZLERİNE HEDİYE FIRLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyeleri aracından kalabalığa attığı anlar, sosyal medyada gündem oldu.


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