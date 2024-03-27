Erdoğan Batman'da yurttaşların yüzüne paket fırlattı
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman’da araçtan yurttaşlara paket fırlattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Batman mitinginde konuştu.
Erdoğan, miting alanına gelirken araçtan yurttaşlara paket fırlattı.
YÜZLERİNE HEDİYE FIRLATTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyeleri aracından kalabalığa attığı anlar, sosyal medyada gündem oldu.
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