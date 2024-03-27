CHP’nin Erdoğan’ın evinden umudu

27 Mart 2024 Çarşamba

“Kasımpaşa ve Kısıklı... Deyim yerindeyse, onur meselesi bizim için. Çok önem veriyoruz ve kazanacağımıza inanıyoruz.”

Konuştuğum CHP kurmayı böyle diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğduğu Beyoğlu ile yaşadığı Üsküdar’ı kastediyor. İki ilçenin de yönetiminin ana muhalefet partisine geçmesini bekliyorlar.

Seçime günler kaldı. Ve kuşkusuz en büyük merak konusu, İstanbul’un kaderinin nereye evirileceği. Bunun için de hep aynı soru kapıyı çalıyor: Sandık güvenliği nasıl sağlanacak?

Yanıt için İstanbul’da en iddialı parti olan CHP yöneticileriyle görüştüm...

Önce, 31 Mart seçimlerinde ilk sınavını verecek olan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i aradım. Çelik, sandık güvenliği ile ilgili yaklaşık iki ay önce çalışmalara başladıklarını söyleyip şu bilgileri verdi:

“İstanbul’da 33 bin 227 sandıkta oy kullanılacak. Daha önce sandıkta görev alan insanları teker teker aradık. Yeniden görev almayacakların yerine yenilerini görevlendirdik. Ve tüm sandık sorumlularının isimlerini eksiksiz biçimde 24 Şubat’ta ilçe seçim kurullarına teslim ettik. Sonra 39 ilçede asil ve yedek sorumlular için eğitim süreçlerini başlattık. Bu birinci aşamaydı...”

Araya giriyorum... Ekrem İmamoğlu’nun dört gün önceki çağrı videosunu hatırlatıyorum. İmamoğlu o videoda “Sandıklarda daha kalabalık olmaya ihtiyacımız var” diyerek müşahitlerden ve avukatlardan destek istemişti. Keza bu satırlar yazılırken İstanbul özelinde yaklaşık 100 avukata daha ihtiyaç olduğuna dair duyumumu da paylaşıyorum. CHP il başkanı Çelik şöyle anlatıyor:

“1980 okulda oy kullanılacak. Her okulda mutlaka bir avukatımız var. Bununla birlikte bazı okullarda 40’ın üstünde sandık var. Oralar için diyoruz ki 3-4 avukatımız olsun. Hiçbir eksiklik yok, barodan da destek aldık bu konuda... Fakat şu çağrıyı yapıyoruz: Asil ve yedek sandık görevlisinin dışında bir de müşahit var, biliyorsunuz... Sınıfın içinde sayımın dökümünü takip edecek kişiler neden bir kişi olsun ki? İstiyoruz ki gerekirse 10 kişi olsun! Ekrem başkanın çağrısı bu yüzdendi...”

CHP’NİN UMUTLU OLDUĞU İLÇELER

CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nu da arıyorum... “YSK temsilcisi olarak, ‘31 Mart yerel seçimleri için sandık güvenliği sağlandı’ diyebiliyor musunuz” diye soruyorum. Özetle şu yanıtı veriyor Yakupoğlu:

“YSK’nin bugüne kadar hazırladığı karar ve genelgelere bakacak olursam, bizim açımızdan bir sorun yok şu aşamada. Peki, o gün nasıl tezahür eder? Mesele biz Şanlıurfa’da hiçbir zaman kafamız gözümüz yarılmadan seçim bitiremiyoruz. Mesela deniyor ki ‘CHP şu kadar sandığa sahip çıkmadı!’ Halbuki, kimse bu iddia neye göre belirleniyor, tartışmıyor. Yanıtı basit: YSK’ye soruyorsunuz, YSK ilçe seçim kurullarına iletiyor, onlar da sandık başındaki siyasi parti üyelerinden ücretlerini alanları sayıyor. Ve misal, gündelik almak için IBAN bilgisini vermediyse ya da talepte bulunmadıysa, bu sandıklar boş gibi düşünülüyor. Yani tutanakta imzası olanlara bakılmıyor.”

CHP’nin YSK temsilcisi kritik bir vurgu daha yapıyor:

“Şu anda bana gelen üç büyük ilin verileri var. Hangi ilde hangi siyasi partiler kaç sandığa üye bildirmiş, onlar yazıyor. Baktığınız zaman, AKP ve CHP üç büyük ilde hemen hemen bütün sandıklara üye bildirmiş durumda. Ama şimdi bu 31 Mart’ta bütün sandıklarda üyemiz olacağı anlamına gelmiyor. Zira kişi gitmeyebilir ya da hasta olabilir maalesef... O durumda ne yapıyoruz? Yerlerine yedek üyemizi oturtuyoruz...”

Yazıyı bitirirken...

CHP yönetiminin, var olan belediyelerinin haricinde İstanbul’da Beyoğlu, Silivri, Çatalca, Eyüpsultan, Arnavutköy, Üsküdar, Sancaktepe ve Bayrampaşa gibi ilçeleri kazanma konusunda oldukça umutlu olduğunu eklemeliyim.