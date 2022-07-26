Erdoğan, ‘Bay Kemal’ kozunu da kaybetti: 'Bu başarılı bir siyasal iletişim hamlesi'

26 Temmuz 2022 Salı, 08:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine hitaben kullandığı "Bay Kemal" ifadesini sahiplendi. Balıkesir’de önceki gün düzenlenen Milletin Sesi Mitingi’nde yaptığı konuşmada, “Yahu Bay Kemal olmak için bütün hayatımı verdim” dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında sözlerine, “Bay Kemal sıradan bir olay değil. Söyleyeyim Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın, Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin, Bay Kemal olmak için adaletli olacaksın, Bay Kemal olmak için emperyal güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin. Bay Kemal olmak için beş cent, 1 milyon dolar para bulur muyum diye Körfez ülkelerine gidip el avuç açmayacaksın. Bu ülkenin itibarını koruyacaksın. Bay Kemal olmak için hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye’yi düşleyeceksin. Bay Kemal olmak için kadın-erkek eşitliğini savunacaksın. Ve Bay Kemal olmak için İstanbul Sözleşmesi’ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacaksın. Sen kim, Bay Kemal kim?" diye ekledi.

Balıkesir’deki konuşmasının bu bölümünün videosunu “Bay Kemal” açıklamasıyla sosyal medya hesabından yayınlayan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında da biyografi kısmına “Bay Kemal” ifadesini ekledi.

"ERDOĞAN’IN ELİNDEN SİLAHINI ALDI"

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, Yöneylem Sosyal Araştırma Merkezi Araştırmalardan Sorumlu Genel Koordinatörü, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Derya Kömürcü, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bay Kemal” ifadesini sahiplenmesini olumlu bir hamle olarak nitelendirdi.

Doç. Dr. Kömürcü, “Bu söylem, gücün aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete doğru geçtiğinin bir göstergesi. Erdoğan yıllarca muhalefetin kullandığı kavramları, solun değerlerini kendi işine gelecek şekilde kullandı. Şimdi gelinen noktada Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’ ifadesini sahiplenip kullanarak Erdoğan’ın elinden silahını aldı. Bu başarılı bir siyasal iletişim hamlesi. Bir bütün olarak değerlendirmek gerekirse muhalefet psikolojik olarak öne geçti. Erdoğan tarafında ise kaybetme psikolojisi baskın durumda. Muhalefet seçmeni ‘Biz kazanacağı’ sesini ve hissini her yükselttiğinde, AKP seçmeni tam tersi olarak ‘Biz bu sefer kaybedeceğiz’ hissine kapılıyor” dedi.