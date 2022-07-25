Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu baş başa ne konuştu?

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:46

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Harbiye’deki Hilton Otel’de iki saat baş başa görüştüğu iddia edildi.

İmamoğlu'nun Kurban Bayramı'nın birinci günü megakentteki yoğun yağışa tatilde yakalanmasının rahatsızlığa neden olduğunu, ancak bunun yapılan görüşme ile birlikte geride kaldığı belirtildi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Gerilim yerini bahar havasına bıraktı" diyerek, ayrıntıları şöyle anlattı:

"Kılıçdaroğlu, restorasyon çalışması tamamlanan Yerebatan Sarnıcı’nın açılışına katıldı ve İmamoğlu’nu övdü. 'İstanbul’un sırtında bir hançer var ve o hançeri çıkarmak için büyük bir özveriyle çalışan büyükşehir belediye başkanımız var' dedi.

İBB Başkanı’na sahip çıkan Kılıçdaroğlu, 'Afet önceden haber vermez. Belediye başkanları tatilde olabilirler. Bunlar birer insan' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu bir gün sonra da İBB’nin Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası’nın açılışına gitti.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na iltifat ederek, şunları söyledi:

'Şu anda burada olmanızın Türkiye’ye bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bütün açılışlarımızı sizinle yapmak istiyorum. Vaktinizin yarısını İstanbul’a ayırmanızı istiyorum'

Kılıçdaroğlu iltifatı karşılıksız bırakmadı. Ardından fabrika gezildi. İmamoğlu, ekmeği bölerek Kılıçdaroğlu’na verdi. CHP’de sevinç yaratan parti içi birlik görüntüsünün devamı da var.

'BEN SİZİN EN YAKIN YOL ARKADAŞINIZIM'

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, açılıştan sonra Harbiye’deki Hilton Otel’de iki saat baş başa görüştü. Birçok konu ele alındı. Tabi cumhurbaşkanlığı adaylığı da…

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na şunları söyledi: 'Ben sizin en yakın yol arkadaşınızım. Yürüdüğünüz yolda size her türlü destek olmakta benim yanıma hiç kimse yaklaşamaz.'

'İMAMOĞLU'NUN BİR ADIM GERİ ÇEKİLDİĞİ VE KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA DESTEK VERDİĞİ SÖYLENİYOR'

İmamoğlu’na yakın çevreler, İBB Başkanı’nın hem Muharrem İnce’nin olağanüstü kurultay imzası topladığı günlerde hem de Canan Kaftancıoğlu’nun ikinci kez aday olduğu İstanbul Kongresi’nde Kılıçdaroğlu’nun istediği yönde hareket ettiğini hatırlatıyor.

Bu görüşme İmamoğlu’nun bir adım geri çekildiği ve Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek verdiği şeklinde yorumlanıyor"