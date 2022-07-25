Kılıçdaroğlu saat verdi: 'Bu akşam 22.00'de buluşalım'

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:11

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. CHP lideri attığı tweet ile kamuoyuna bir çağrı yaptı, 'sosyal medya randevusu' verdi.

SAAT VERDİ

Kılıçdaroğlu, paylaşımına şu notu düştü:

"Bu akşam 22.00'de, burada buluşalım."

Bu akşam 22.00’de, burada buluşalım. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 25, 2022

'HEPİNİZİN CANI CEHENNEME' DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, bir önceki paylaşımında suikast sonucu katledilen Necip Hablemitoğlu'nun eşi, akademisyen ve yazar, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu'nun bir tweetini alıntılamış ve dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

"Mafyalar, yolsuzlar, 5’li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum" diyen CHP lideri, "Hepinizin canı cehenneme" diyerek rest çekmişti.

"HER TARAFI LAĞIM KOKUSU SARDI"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mafyalar, yolsuzlar, 5’li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin canı cehenneme! Her tarafı lağım kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz. Pirüpak bir ülke bırakacağım gençlere. Mirasım bu olacak."