Kılıçdaroğlu saat verdi: 'Bu akşam 22.00'de buluşalım'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. CHP lideri, attığı tweet ile "Bu akşam 22.00'de buluşalım" çağrısında bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. CHP lideri attığı tweet ile kamuoyuna bir çağrı yaptı, 'sosyal medya randevusu' verdi.
SAAT VERDİ
Kılıçdaroğlu, paylaşımına şu notu düştü:
"Bu akşam 22.00'de, burada buluşalım."
Bu akşam 22.00’de, burada buluşalım.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 25, 2022
'HEPİNİZİN CANI CEHENNEME' DEMİŞTİ
Kılıçdaroğlu, bir önceki paylaşımında suikast sonucu katledilen Necip Hablemitoğlu'nun eşi, akademisyen ve yazar, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu'nun bir tweetini alıntılamış ve dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.
"Mafyalar, yolsuzlar, 5’li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum" diyen CHP lideri, "Hepinizin canı cehenneme" diyerek rest çekmişti.
"HER TARAFI LAĞIM KOKUSU SARDI"
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Mafyalar, yolsuzlar, 5’li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin canı cehenneme! Her tarafı lağım kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz. Pirüpak bir ülke bırakacağım gençlere. Mirasım bu olacak."
Video Haberler
- Kamyonet ve motosiklet böyle çarpıştı
- 'Ben bu pahalılıkla Türkiye'de asla yaşamam'
- Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
- Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması
- 'Kadınların ayaklarını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- İki kadının tartışması tokatlı yumruklu kavgaya dönüştü
- Kulübede mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı
- 'Cumhurbaşkanımıza çok muhabbetleri var'
- 200 kişi zehirlenmişti: Mühür vuruldu
- Sarıyer'de durdurulan otomobilde 'uyuşturucu' bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- '400 milyon dolar verin devredelim!'
- Festivale 'alkol' iptali
- Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
- 'Hesap soracağız'
- Hastane otoparkında şüpheli polis ölümü
- Kılıçdaroğlu: Hepinizin canı cehenneme
- Erdoğan'la 'Sarraf' diyaloğunu anlattı
- Cumhur'a iki ilden kötü haber: Eriyor...
- Peker cephesinden Göktaş'a sert yanıt
- Kadınlardan imam Konakçı'ya sert tepki