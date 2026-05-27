Erdoğan bayram namazı çıkışı konuştu... Gazeteciler 'mutlak butlanı' sormadı: 'Rize simidinin yeri başka'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını İstanbul Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Namaz sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır, bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

"BU NETANYAHU DENİLEN ZALİM..."

Arafat'ta Hac ibadetini yapan Müslümanların bir araya geldiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Orada bu yakınlaşmayı gördük, teslimiyeti gördük, bu birlikteliği, beraberliği gördük. Şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin.

Her şeyden önce bir Filistin'i yaşadık, Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce, bu Netanyahu denilen zalim de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kurban Bayramı alemi İslam'ın ittihadına inşallah vesile olsun."

'MUTLAK BUTLAN' SORULMADI

Erdoğan, konuşması sonrası soru almadı. Hiçbir gazeteci de, Türkiye'nin gündemini sarsan CHP'ye yönelik "mutlak" butlan" kararını sormadı.

Erdoğan'ın talimatıyla gazetecilere çikolata ve simit dağıtılırken, bir muhabir, "Efendim Rize simidinin yeri başka" dedi.

Erdoğan ise bunun üzerine "Yok be... İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı" dedi.