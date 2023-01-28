Erdoğan'dan 14 Mayıs açıklaması: Üçüncü kez adaylık tartışmalarına 'hukuk skandalı' dedi

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 20:18

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 20:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Burada seçim tarihine ilişkin açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

*Yönümüzü doğruya doğru dönmeye devam edeceğiz. Türkiye, inşallah 14 Mayıs Pazar günü tarihinin kritik seçimlerinden birini yaşayacaktır. Kendi ülkelerindeki seçimlerle ilgilenmeyen uluslararası basın kuruluşları, Türkiye'yi takip ediyor. Bunların niye saldırdıklarını elbette farkındayız. Basın kuruluşlarını ağlama duvarına çevirenleri de çok iyi biliyoruz. Aziz milletimiz de oynanan oyunu görüyor. Sandıkta ithal ekonomi komiserlerinden derman dilenen aciz zihniyete "Yeter Söz Milletindir" diyerek vereceğiz. Önümüzde tam 104 gün var. Bizim nazarımızda sokaktaki her vatandaşımız oy verecek veya oy vermeye aday seçmendir. Bizim siyasetimizde siyasi görüşünden dolayı insanımızı hor görmeye asla yer yoktur. Ayrımcılık yapmayız. Başkaları kışkırtsa da biz soğukkanlılığımızı bozamayız.

ADAYLIK TARTIŞMALARI

Muhalefetten gelen "3'üncü kez aday olamaz" açıklamalarını hedef alan Erdoğan, "Altılı Masa'dan bir türlü aday çıkaramadılar. Baktılar kendileri masadan aday çıkartamıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

"HUKUK SKANDALI"

Erdoğan, "4,5 yıldır cumhurbaşkanıyım, öncesi var. Aklınız neredeydi ya. Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz. Milletin karşısına isimle çıkmak yerine bize sataşıyorlar. 15 yıl önceki hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye çalışıyorlar" dedi.

