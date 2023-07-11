Erdoğan-Biden görüşmesi başladı
NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Litvanya'da bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı.
NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Litvanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı. Erdoğan, "Bundan önceki buluşmalarımız ısınma turu gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim süreci için ABD Başkanı Biden'a başarılar diledi.
İki lider arasındaki kritik görüşme, basına kapalı gerçekleştirilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli'den yeni U dönüşü
- 'Maseratili Polis'in cesedi bulundu
- Son yolculuğuna uğurlandı
- Kamu bankaları milyonları böyle hiç etmiş!
- 'Müdür görevden alındı, çete yakalandı'
- '2 hafta geriden başlayan bir hikayesi var...'
- Özkan Uğur'un eşi salondakilerden tek bir ricada bulundu
- Türkiye'den İsveç'e yeşil ışık
- Rusya'dan BM yardımlarına veto
- 'AK Parti büyük kaybeder'