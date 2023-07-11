Erdoğan-Biden görüşmesi başladı

Yayınlanma: 11.07.2023 - 18:37

Güncelleme: 11.07.2023 - 18:37

NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Litvanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı. Erdoğan, "Bundan önceki buluşmalarımız ısınma turu gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim süreci için ABD Başkanı Biden'a başarılar diledi.

İki lider arasındaki kritik görüşme, basına kapalı gerçekleştirilecek.