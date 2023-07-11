İTO Başkanı Erdoğan o kişileri uyardı: 'Bu sıcaklarda mecbur kalmadıkça sokağa çıkmasınlar'

Yayınlanma: 11.07.2023 - 18:10

Güncelleme: 11.07.2023 - 18:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) ardından İstanbul Valiliği de hava sıcaklıklarına ilişkin uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarından itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalı." ifadesine yer verildi.

SOĞUKTAN DAHA TEHLİKELİ!

Konuya ilişkin Cumhuriyet TV yayınına katılan İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Nergis Erdoğan "Hızlı hava değişiklikleri sırasında, beyin kanamaları, tüberküloz kanamaları gibi birçok konuda çalışmalar yaptım. Bilimsel çalışmalar hızlı hava değişikliklerinin insan sağlığını ciddi biçimde etkilediğini gösteriyor. İnmeler, kanamalar artabiliyor. İnsanların sıcağa karşı koruma mekanizmaları soğuğa karşı olandan daha zayıf" ifadelerini kullandı.

"O GRUPLAR MECBUR KALMADIKÇA SOKAĞA ÇIKMAMALI"

Erdoğan, "Kırılgan gruplar" şeklinde ifade edilen kişilerin sıcaklara karşı dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı. Erdoğan, "Yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar, evsizler, yoksullar sıcağa çok daha fazla maruz kalacaklar. Belli bir gelir düzeyinde olanların ya da 'Kırılgan' diye tabir ettiğimiz grubun içinde olmayanların korunma şansı daha fazla. Bu gruplara yönelik önlemler alınmalı. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları, çıktıkları zaman da mutlaka korunmalarını sağlayacak gözlük, şapka, şemsiye gibi eşyaları yanlarında bulundurmaları iyi olur. İkincisi bol sıvı almak gerekiyor, çünkü çok sıvı kaybedeceğiz. Sıvılarla birlikte aldığımız kafein gibi birtakım maddelere de dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı maddeler aşırı sıvı atımına sebep olup sağlık sorunu yaratabilirler" dedi.

"DİKKAT EDİLMEZSE BÖBREKLER VE KALPLE İLGİLİ SONUÇLARI OLUR"

Erdoğan, "Hipertansif insanlar, diyabetik insanlar, kalp yetmezliği olanlar, romotolojik bazı rahatsızlıklar sebebiyle ilaç kullananlar çok daha dikkatli olmalılar" dedi ve şöyle devam etti:

"İnsan termoregülasyon sistemi, son derece nazik bir sistemdir. Örneğin kişinin tansiyonu 8 de olsa 18 de olsa yaşayabilir. Ama vücut sıcaklığınız 42 dereceyi aştığı anda yaşamda kalmanız mümkün olmaz. Hatta termoragülasyon sisteminin etkin olmayışı sebebiyle yeryüzünden insan türleri silinmiştir. Dolayısıyla kırılgan gruplarda termoregülasyon sistemi daha naziktir. Bu sistemin işleyişi bozulursa sıvı dengemiz bozulur. Bu durumun böbreklerle ve kalple ilgili birçok sonuçları olur."

KLİMA KULLANANLAR DİKKAT!

Erdoğan ayrıca, sıcaklardan korunmak isteyerek klima kullanan yurttaşları şu sözlerle uyardı:

"Klima kullananlara da bir uyarıda bulunmakta fayda var. Belli bir derecenin altında sürekli soğuğa maruz kalmak da bizim termoregülasyon sistemimizi etkileyerek sağlığımızı tehdit edebilir. Dolayısıyla klimayı belli bir sıcaklığın altında kullanmamakta fayda var."