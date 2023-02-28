Erdoğan bile eksikliği kabul ederken... tv100 yazarı Fuat Uğur'dan hakaret: 'Araştırma şirketinin paçozluğuna mı yanalım...'

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 09:25

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 09:27

Türkiye, Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı 'çadır skandalını' konuşmaya devam ediyor.



Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını deşifre etmişti.

AHBAP KABUL ETMİŞTİ

AHBAP sosyal medya hesabından, söz konusu bilgileri doğrulayan bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" ifadelerine yer verilmişti.

ERDOĞAN 'HELALLİK' İSTEDİ

Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı 'çadır skandalı' konuşulmaya devam ederken; AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Adıyaman'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, buradaki konuşmasında 'helallik' istedi.

"Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik" diyen Erdoğan, "Sizden helallik istiyoruz. Her şeyin farkındayız. Gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

FUAT UĞUR'DAN HAKARET

Son olarak, Erdoğan'ın 'helallik' isteyip 'yetersizliği' kabul etmesinin ardından; tv100 yazarı Fuat Uğur dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın açıklamaları ve Ahbap kazığı..." başlıklı yazısında Uğur, "Çadır goygoyculuğuyla başladılar, kan satışı iftirasına kadar getirdiler işi" ifadelerini kullandı.

İPSOS'un bir anket sonucunu paylaşan Uğur; ayrıca söz konusu araştırma şirketi için 'paçoz', anket katılımcıları için ise 'mankurt' ifadesini kullandı.

Uğur'un yazısından ilgili kısım şu şekilde:

"AFAD’dan sonra Kızılay’ı hedef seçmelerinin sebebi belli:

Ülkenin itibarlı kurumlarına tek tek saldırıyorlar.

Çok net anlaşılıyor. Seçim yaklaştı, üstüne üstlük bir deprem felaketi yaşıyoruz ve hükümet canını dişine takmış, tüm kurum ve kuruluşlarıyla deprem bölgesinde. Bugüne dek 400 bin çadır kuruldu, on binlerce kişi şimdiden konteyner evlerde. TOKİ evlerinin temeli bile atıldı.

Ama birileri düğmeye bastı ve kuklalarını harekete geçirdi.

Deprem bölgesinde ortaya konan başarıyı gölgelemek istiyorlar.

Çadır goygoyculuğuyla başladılar, kan satışı iftirasına kadar getirdiler işi.

Her gün bir başka tetikçi.

İPSOS denen şirketin araştırmasını okudum.

Görüşülen katılımcılara, 'Arama kurtarma çalışmalarında hangi kuruluşları başarılı buldunuz' diye sormuş... Hiçbir arama kurtarma çalışması yapmayan, total nüfusu 30 kişi olan Ahbap AFAD’dan iki puan daha başarılı bulunmuş. (Yüzde 68’e yüzde 66)

Araştırma şirketinin paçozluğuna mı yanalım, katılımcıların mankurtluğuna mı, bilemedim.

Algı çalışması dört bir koldan yürüyor kısaca."