Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı... Haluk Levent 'çadır skandalı' tartışmalarına FOX TV'de yanıt verdi: Kızılay AHBAP'a gıda da satmış!

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 10:39

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 11:00

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmıştı.

Ağırel'e açıklamalarda bulunan Kızılay yetkilileri, ‘afetzedelerin barınma ihtiyacının bir an önce çözülmesi‘ için bu alışverişin yapıldığını, ‘çadır üretiminin devamını sağlamak amacıyla da ham madde bedelinin kabul edildiğini‘ bildirmişti.

AHBAP DA KABUL ETMİŞTİ

AHBAP sosyal medya hesabından, söz konusu bilgileri doğrulayan bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" ifadelerine yer verilmişti.

YAYINA ÇIKACAĞINI DUYURMUŞTU

Levent, bu sabah saat 09.45’te FOX TV’ye konuk olacağını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Levent, "Daha önceden planlamış olan bir programa katılıyorum yarın sabah. Fox TV de İlker Karagöz ile. 15 günde ne yaptık ne ettik açıklayacağım. Sorularınız olursa yarın sabah ben yayına başladığımda bu twitin altına yazabilirsiniz. Saat 09,45 te" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇADIRLARIN 2 BİN 50’Sİ KIZILAY’DAN ALINDI"

Son olarak konuk olduğu ‘İlker Karagöz ile Çalar Saat’ programında Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı çadır skandalına ilişkin konuşan Levent, "15 bin 250 adet çadır aldık. 2 bin 50’si Kızılay’dan alındı. 13 bin 200 tanesi de başka firmalardan alındı. 28 tanesinin faturasını yayınlayacaktık zaten" dedi.

"Arkadaşlar Kızılay'ın internet sitelerinden çadır sattığını görmüşler. Sitelerde var" diyen Levent, "Ankara Eczacılar Odası da almış, biz niye almayalım? Hemen öğrendik ihracat yapılmak üzere hazırlanan 2 bin 50 çadır var. Kızılay'ın iştiraklerinin çadır sattığı piyasada biliniyor. Deprem zamanı veya değil, biliniyor" ifadelerini kullandı.

"BUYURUN AFAD YETKİLİLERİ YALANLASIN"

Levent şöyle konuştu:

* Ben o an hiçbir şey düşünemiyorum. İnsanlar ölüyor orada, dışarıda tir tir titriyorlar. Benim orada insanlara çadır getirmem lazım. Kızılay'da 2 bin 50 tane çadır vardı. 20 bin olsa satın alacağım. Ben o anda 'Kızılay oldu, toplum bize bir şey' diye düşünemem. İnsanlar ölüyor, eksi 10 derece.

* Sistemi kimse bilmiyor. AFAD da çadırları parayla, faturalı alıyor Kızılay’dan. Buyurun AFAD yetkilileri yalanlasın. Eğer o yurt dışına ihraç edilecek çadırlar satılacaksa, AFAD da parayla alıyor. Orada bir muhasebe var.

KIZILAY AHBAP'A GIDA DA SATMIŞ

AHBAP olarak Kızılay'dan gıda da satın aldıklarını söyleyen Levent, "Kızılay'dan barbunya, konserve aldık. Muhatap ben miyim? Bir dakika bile önemli. Kızılay yönetimi karar alır, parayı iade eder. Onu ben bilemem" dedi.

Öte yandan deprem bölgesinde yaşadıklarını da anlatan Levent, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'a gittim. Gittiğimde çok acılı manzarayla karşılaştım. Ses ve çığlık. Her yer çığlık sesleri. Sadece enkazdakilerin çığlığı değil, dışarıdakilerin enkazdakilere ulaşamadıkları için çığlıkları da var. Çok acı bir tabloydu."

"DEVLETLE BİZ NASIL YARIŞTIRILABİLİRİZ?"

AHBAP'ın sürekli olarak AFAD ile karşı karşıya getirilmesini doğru bulmadığını söyleyen Levent, "Ahbap bir arama kurtarma ekibi değil, arama kurtarma ekibine destek veriyor. Biz 4 yıldır AFAD'la işbirliği halindeyiz. Çok güzel bir şekilde organize olduk. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla irtibata geçtik. Biz her depremde bize düşen görevleri alırız. STK’lar AFAD'la işbirliği protokolü yaparlar. Devlet bir AFAD, bizler STK'yız. Devletle biz nasıl yarıştırılabiliriz? Biz ancak el ele insanların yardımına koşabiliriz" dedi.

Levent şöyle konuştu:

* Devlet yok Haluk Levent var' diye yazdılar. Hayır. Kesinlikle böyle bir şey yok. Depremde can kurtaran biz değiliz. Arama kurtarmalarda o canları kurtaran biz değiliz. Biz devletin karşısında hiçbir şey değiliz. Devlet oraya yerleşti, bizler onlarla beraber koordinasyona girdik.

* Mütevazı davranmamak gerekiyor, Ahbap bu süreçte koordineyi çok güzel idare eden, gelen yardımları çok güzel dağıtan bir dernek. Ahbap’ın devlet kurumlarıyla bir sıkıntısı yok. Zaten devletin kademeleriyle çalışıyoruz.

* Bizim bir konteynerin fiyatı 60-65 bin lira artı KDV civarı. Biz üç kurum tarafından denetleniyoruz. Devletin denetimi var, TÜRMOB var, yabancı kuruluşlar var.