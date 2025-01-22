Erdoğan, Bolu'ya gidiyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlerin cenazesine katılmak üzere Bolu'ya gidecek.
Bolu'da dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Grand Kartal Otel'de yangın çıktı.
Yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.
ERDOĞAN, BOLU'YA GİDECEK
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir" dedi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 22, 2025
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze…
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