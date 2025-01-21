Son dakika... Erdoğan'dan 11 saat sonra 'Kartalkaya' açıklaması: Sayı vermedi, Kürşad Zorlu'ya 'rozet' taktı

Yayınlanma: 21.01.2025 - 15:07

Güncelleme: 21.01.2025 - 16:34

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara 8. olağan il kongresinde Kartalkaya'daki yangın faciasına dair konuştu.

SAYI VERMEKTEN KAÇINDI

Can kaybı sayısına dair yeni bir bilgi vermeyen Erdoğan, "Sorumlulardan hesap sorulacak" dedi.

Konuşmasını kısa tutan Erdoğan, ardından geçen günlerde İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu'ya rozet taktı.

"SORUMLULAR HESAP VERECEK"

Erdoğan şöyle konuştu:

"Bir otelde çıkan yangında vefat eden ve yaralanan kardeşlerimiz oldu. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavileri devam eden yaralılarımıza rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Yangın felaketinin hemen ardından bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek üzere süratle Bolu'ya gönderdik. Bolu Valiliğimiz ve AFAD Başkanlığımızdan da yangının söndürülmesine ilişkin düzenli bilgiler aldık. Yangında soğutma çalışmaları başladı. Çıkış nedeniyle ilgili de idari ve adli tahkikat başlatılmıştır. 6 Cumhuriyet savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Sorumluların hesap vermesi için gerekli adımlar atılacaktır. Bolu'ya ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"ACIMIZ BÜYÜK..."

"Bugün acımız büyük. Birkaç hususu hatırlattıktan sonra sizlere veda etmek istiyorum. Şükran borcumuz, vefamız, minnetimiz sadece milletimizedir. Bizler, milletimiz adına ve temsilciliğine talip olduğu kutlu davanın aşkına bu emaneti üstlenmiş bir kadroyuz. Gereken tedbirleri almazsak sadece kendimizi kandırmış oluruz. Madem ki kongrelerimizi nöbet değişimi olarak görüyoruz, öyleyse bunun yol haritasını da önümüze koymak mecburiyetindeyiz. Milletimize sadece şükran değil, aynı zamanda can borcumuz da var. Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler bu borcu ödemeye yetmez. Daha iyisini, güzelini yapmak zorundayız. Bunun için uykusuz kalacağız. Sırtımıza binen yükün ağırlığı altında yorulacağız ama inşallah milletimizin hiçbir ferdinin yüreğini daraltmayacağız. Sizlerle bu anlayışla çalışmalarınızı istiyorum."

KÜRŞAD ZORLU'YA 'ROZET' TAKTI

Erdoğan, İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu’ya AKP Ankara 8. İl Kongresi’nde rozetini taktı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, 2 Ocak’ta partisinden istifa etmişti.

KÜRŞAD ZORLU: SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR

AKP’ye katılan Kürşad Zorlu, yaptığı konuşmada, "Bugün şüphesiz ülkemiz çoklu tehditler, tarihi sınamalar coğrafi tehditlerle karşı karşıya. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ’Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ anlayışıyla Cumhuriyetimizin 2. asrına adım attığımız bu tarihi dönemeçte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda bu inançla aranızda yer alıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili Ankaralılar gündüz oturmadan gece uyumadan, bu yolda bu mukaddes yolculukta kararlılıkla daha çok çalışacağımıza söz veriyorum. Bu cesareti, bu imkanı bana sunan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.