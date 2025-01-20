Ömer Erdoğan: 'Çalıştığımız noktadan gol yedik'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 23:15

Güncelleme: 20.01.2025 - 23:15

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıklamalar yaptı.

Ömer Erdoğan, "Trabzonspor çok kaliteli bir kadroya sahip. Çok talihsiz başladık maça, ilk top gol oldu. Çalıştığımız noktadan gol yedik. Arkadaşımız zamanlamada geç kalınca 1-0 geri düştük. Top kaybı yapmayalım dedik, kayıp sonrası ikinci golü yedik. Buradan ders çıkaracağız. Bunu bir an önce unutturmak istiyoruz. İnşallah telafi edeceğiz" yorumunda bulundu.

"KAYSERİSPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

İkinci yarı bir reaksiyon göstermek istediklerini kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Oyuncu değişikliği yaptık, formasyonda da değişiklik yapmaya çalıştık. Belki daha çok topa sahip olabiliriz ama açıkçası çok üretken olamadık, golü bulamadık. Bir gol bulduğumuz zaman rakip takımı biraz telaşa sokup oyunun kaderini değiştireceğimizi düşünüyorduk ama maalesef bunu başaramadık. Buradan çıkaracağımız önemli dersler var. Önümüzde çok önemli bir Kayserispor maçı var kendi sahamızda. İnşallah orada bu maçı telafi ederiz. Çünkü direkt rakibimizle oynuyoruz, altımızdaki rakibimizle. Dediğim gibi yarın itibarıyla tamamen o maça hazırlığımıza başlayıp inşallah oradan da iyi bir galibiyetle biran önce bu tehlikeli bölgeden çıkmak istiyoruz."