Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak: Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2024 - 16:50
Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak: Tarih belli oldu
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacak.

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