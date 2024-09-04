Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak: Tarih belli oldu
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacak.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacak.
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