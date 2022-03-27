Erdoğan, 'bu dörtlüyü yer yatarım' demişti; CHP'li Tuncay Özkan maliyetini hesapladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği "beslenme tavsiyesi" CHP'li Tuncay Özkan'ın tepkisini çekti. Erdoğan'ın tavsiyesinin maliyetini hesaplayan Özkan, "Parayı nereden bulacaklarını söylersen şifa olur belki!" diye yazdı.

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2022 Pazar, 13:28
Erdoğan, 'bu dörtlüyü yer yatarım' demişti; CHP'li Tuncay Özkan maliyetini hesapladı!
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ı ziyaretinde çiftçilerle buluştu. Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada, Erdoğan beslenme tavsiyelerini sıraladı.

Akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, bu karışımın şifalı olduğunu söyleyerek salondakilere de bunu uygulamalarını tavsiye eden Erdoğan, "Bu dörtlüyü yer yatarım" dedi.

Erdoğan'ın beslenme tavsiyesine CHP'li Tuncay Özkan tepki gösterdi. Twitter hesabından bir video paylaşan Özkan, Erdoğan'ın tavsiyesinin maliyetinin 405 TL olduğunu söyledi. "Yiyecek ekmek almak için uzun kuyruklarda bekleyen halka Erdoğan'ın gecelik şifa tavsiyelerinin fiyatı 405 TL!" ifadesini kullanan Özkan, "Parayı nereden bulacaklarını söylersen şifa olur belki!" diye yazdı.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler