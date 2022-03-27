Erdoğan, 'bu dörtlüyü yer yatarım' demişti; CHP'li Tuncay Özkan maliyetini hesapladı!

27 Mart 2022 Pazar, 13:28

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ı ziyaretinde çiftçilerle buluştu. Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada, Erdoğan beslenme tavsiyelerini sıraladı.

Akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, bu karışımın şifalı olduğunu söyleyerek salondakilere de bunu uygulamalarını tavsiye eden Erdoğan, "Bu dörtlüyü yer yatarım" dedi.

Yiyecek ekmek almak için uzun kuyruklarda bekleyen halka Erdoğan'ın gecelik şifa tavsiyelerinin fiyatı 405 TL! Parayı nereden bulacaklarını söylersen şifa olur belki! pic.twitter.com/M1XEW1ANg8 — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) March 27, 2022

Erdoğan'ın beslenme tavsiyesine CHP'li Tuncay Özkan tepki gösterdi. Twitter hesabından bir video paylaşan Özkan, Erdoğan'ın tavsiyesinin maliyetinin 405 TL olduğunu söyledi. "Yiyecek ekmek almak için uzun kuyruklarda bekleyen halka Erdoğan'ın gecelik şifa tavsiyelerinin fiyatı 405 TL!" ifadesini kullanan Özkan, "Parayı nereden bulacaklarını söylersen şifa olur belki!" diye yazdı.