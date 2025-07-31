Erdoğan bu sonuçlara çok üzülecek: Hem İmamoğlu hem Yavaş fark attı!

Ser Araştırma son seçim anketini yayınladı.

24-26 Temmuz tarihleri arasında, 2050 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette seçmene "Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Bu anketin sonuçlarında hem tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hem ABB Başkanı Mansur Yavaş, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde görünüyor.

Buna göre, aday olarak tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sunulunca, katılımcıların yüzde 45'i Ekrem İmamoğlu, yüzde 42,50'si ise Recep Tayyip Erdoğan tercihini yaptı.

Adaylar arasında Mansur Yavaş sunulunca ise katılımcıların yüzde 47,30'u Yavaş, yüzde 41, 70'i Erdoğan dedi.