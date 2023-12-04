Erdoğan bugün Katar'a gidecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi'ne de iştirak edecek.

AA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 10:15
Erdoğan bugün Katar'a gidecek
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle, iki ülke arasında gerçekleştirilecek Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı dolayısıyla bugün Katar'a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 4-5 Aralık'ta Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan ile Katar Emiri Temim riyasetlerinde, bugün Doha'da düzenlenecek Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin muhtelif alanlarda daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak.

Stratejik ortak Katar ile yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

Konsey toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.

Erdoğan, ziyaret kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Dönem Başkanı sıfatıyla yaptığı davet üzerine yarın düzenlenecek Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi'ne de katılacak.


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