Erdoğan, Caparov’a Togg hediye etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a Türkiye’nin yerli otomobili Togg hediye etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılmak için Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e gitti.
Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Sadır Caparov’a Pamukkale beyazı renkte Togg hediye etti.
Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Kırgızistan #TOGG
En Çok Okunan Haberler
-
- Futbolda pis kokular yükseliyor
- CHP’de çelişen başkanlara uyarı
- AKP’li vekilin PKK yöneticisiyle fotoğrafı gündem oldu!
- Serdar Ortaç son malını da satışa çıkardı!
- 'Erdoğan bize göre tek seçenektir'
- 'Atatürk ile Cumhuriyet ile bayrak ile...'
- Hekimlerin istifaları hızlandı
- 'Erken seçim' çağrısı: CHP tarih verdi
- İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…
- AKP'den kayyum için ilk açıklama