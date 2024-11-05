Erdoğan, Caparov’a Togg hediye etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a Türkiye’nin yerli otomobili Togg hediye etti.

Erdoğan, Caparov’a Togg hediye etti
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İHA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 12:42

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılmak için Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e gitti.

Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Sadır Caparov’a Pamukkale beyazı renkte Togg hediye etti.


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Kırgızistan #TOGG

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