Erdoğan, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ında bir görüşme yaptı.

Chobani CEO'su Ulukaya, Fenerbahçe ile yapılan sponsorluk anlaşması için İstanbul'a gelmişti.

Chobani, görüşme sonrası yapılan imza töreninde "Sayın Cumhurbaşkanıza da söyledim, Chobani'nin gelmesinin ardından birçok şirketi Türkiye'ye davet edeceğiz" dedi.

Fenerbahçe ve Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın katılımlarıyla Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde yapıldı.

Törende konuşan başkan Ali Koç, "Türk spor tarihinde böyle bir anlaşmanın benzeri yok! Son derece gururlu ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.